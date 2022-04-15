В Национальной мясной ассоциации заявили о возможном росте себестоимости производства мяса

Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил о возможном росте себестоимости производства мяса в России на 15—20% по итогам 2022 года.

«В России пока по итогам года мы предполагаем, что себестоимость производства разных видов мяса вырастет в среднем на 15—20 процентов. Вырастут ли настолько цены? Я не могу дать такой прогноз, поскольку на цены, которые мы видим в магазинах, влияет слишком много факторов», — заявил он в интервью радио Sputnik.

Юшин рассказал, что доля импортного мяса на российском рынке крайне незначительна.

Ранее руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев прокомментировал рост цен на рыбу в России.

Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с НСН высказался о ситуации с ценами в заведениях общепита.