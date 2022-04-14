СК возбудил дело по факту обстрела погранпункта в Курской области
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц)», — говорится в сообщении.
Ранее в администрации Кореневского района Курской области сообщили, что пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевке Курской области подвергся обстрелу. Жертв и разрушений с российской стороны нет.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела пограничного пункта.