Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела пограничного пункта в Курской области
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«13 апреля 2022 года произошёл обстрел пограничного пункта пропуска в деревне Гордеевке Курской области со стороны Украины. Ответным огнём российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений нет», — заявили в СК.
Следователям дано поручение провести тщательный осмотр места происшествия, зафиксировать все следы преступления и установить лиц, причастных к обстрелу.
Ранее в администрации Кореневского района Курской области сообщили, что пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевке Курской области подвергся обстрелу.
Жертв и разрушений с российской стороны нет.