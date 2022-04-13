Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела пограничного пункта в Курской области

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела пограничного пункта в Курской области со стороны Украины.

«13 апреля 2022 года произошёл обстрел пограничного пункта пропуска в деревне Гордеевке Курской области со стороны Украины. Ответным огнём российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений нет», — заявили в СК.

Следователям дано поручение провести тщательный осмотр места происшествия, зафиксировать все следы преступления и установить лиц, причастных к обстрелу.

Ранее в администрации Кореневского района Курской области сообщили, что пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевке Курской области подвергся обстрелу.

Жертв и разрушений с российской стороны нет.