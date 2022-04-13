В Курской области сообщили об обстреле пограничного пункта пропуска

Пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевке Курской области днём в среду, 13 апреля, подвергся обстрелу, с российской стороны жертв нет. Об этом сообщается на странице администрации Кореневского района в соцсети «ВКонтакте».

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«Час назад был обстрелян огнестрельным оружием пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевке», — говорится в сообщении. Как уточняется, ответным огнём российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с российской стороны нет. Ранее сообщалось, что в Курской области с 11 апреля введут высокий уровень террористической опасности. В приграничных районах Воронежской области также ввели «жёлтый» уровень террористической угрозы. Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении железнодорожных путей в приграничном Шебекинском районе.