В Курской области сообщили об обстреле пограничного пункта пропуска

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Пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевке Курской области днём в среду, 13 апреля, подвергся обстрелу, с российской стороны жертв нет. Об этом сообщается на странице администрации Кореневского района в соцсети «ВКонтакте».
В Курской области сообщили об обстреле пограничного пункта пропуска
  • Gettyimages.ru
  • © Andrey Atanov

«Час назад был обстрелян огнестрельным оружием пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевке», — говорится в сообщении.

Как уточняется, ответным огнём российских пограничников огневые точки были подавлены.

Жертв и разрушений с российской стороны нет.

Ранее сообщалось, что в Курской области с 11 апреля введут высокий уровень террористической опасности.

В приграничных районах Воронежской области также ввели «жёлтый» уровень террористической угрозы.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении железнодорожных путей в приграничном Шебекинском районе.

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