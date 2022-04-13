В Курской области сообщили об обстреле пограничного пункта пропуска
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«Час назад был обстрелян огнестрельным оружием пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевке», — говорится в сообщении.
Как уточняется, ответным огнём российских пограничников огневые точки были подавлены.
Жертв и разрушений с российской стороны нет.
Ранее сообщалось, что в Курской области с 11 апреля введут высокий уровень террористической опасности.
В приграничных районах Воронежской области также ввели «жёлтый» уровень террористической угрозы.
Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении железнодорожных путей в приграничном Шебекинском районе.