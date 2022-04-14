Путин заявил о важности сохранения приемлемых цен на нефтепродукты внутри России

Российский лидер Владимир Путин заявил, что власти страны должны обеспечить приемлемые цены на нефтепродукты внутри России, независимо от внешней конъюнктуры.

«Нужно обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке. Причём по приемлемым ценам», — сказал он по итогам совещания по вопросам нефтегазовой отрасли.

Ранее Путин заявил, что в стране нужно ускорить реализацию инфраструктурных проектов для перенаправления поставок нефти и газа с запада на перспективные рынки — на юг и восток.

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее сообщил, что Россия изучает вопрос диверсификации поставок энергоресурсов.