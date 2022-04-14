Путин заявил о важности сохранения приемлемых цен на нефтепродукты внутри России

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что власти страны должны обеспечить приемлемые цены на нефтепродукты внутри России, независимо от внешней конъюнктуры.
Путин заявил о важности сохранения приемлемых цен на нефтепродукты внутри России
  • kremlin.ru

«Нужно обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке. Причём по приемлемым ценам», — сказал он по итогам совещания по вопросам нефтегазовой отрасли.

Ранее Путин заявил, что в стране нужно ускорить реализацию инфраструктурных проектов для перенаправления поставок нефти и газа с запада на перспективные рынки — на юг и восток.

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее сообщил, что Россия изучает вопрос диверсификации поставок энергоресурсов.

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