Путин заявил о важности сохранения приемлемых цен на нефтепродукты внутри России
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«Нужно обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке. Причём по приемлемым ценам», — сказал он по итогам совещания по вопросам нефтегазовой отрасли.
Ранее Путин заявил, что в стране нужно ускорить реализацию инфраструктурных проектов для перенаправления поставок нефти и газа с запада на перспективные рынки — на юг и восток.
Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее сообщил, что Россия изучает вопрос диверсификации поставок энергоресурсов.