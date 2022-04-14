В приграничных районах Брянской области школы переходят на дистанционное обучение

Короткая ссылка
В приграничных районах Брянской области школы переходят на дистанционное обучение с 15 апреля, сообщили в правительстве региона после обстрела погранпоста и посёлка Климово.
В приграничных районах Брянской области школы переходят на дистанционное обучение
  • РИА Новости

«В приграничных районах школы переходят на дистанционное обучение с завтрашнего дня», — сказал РИА Новости представитель правительства региона.

С Черниговской и Сумской областями Украины граничат шесть районов Брянской области.

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате обстрела со стороны Украины повреждено два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие.

На месте происшествия работают соответствующие службы, в том числе МЧС.

По информации ТАСС, пострадали семь человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить