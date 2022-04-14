В приграничных районах Брянской области школы переходят на дистанционное обучение
- РИА Новости
«В приграничных районах школы переходят на дистанционное обучение с завтрашнего дня», — сказал РИА Новости представитель правительства региона.
С Черниговской и Сумской областями Украины граничат шесть районов Брянской области.
Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате обстрела со стороны Украины повреждено два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие.
На месте происшествия работают соответствующие службы, в том числе МЧС.
По информации ТАСС, пострадали семь человек.