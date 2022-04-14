В Брянской области с территории Украины обстреляли пункт пропуска «Новые Юрковичи»

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В Брянской области на границе с Украиной 13 апреля был обстрелян пункт пропуска «Новые Юрковичи». Повреждены два автомобиля беженцев, люди не пострадали, сообщили ТАСС в региональном погрануправлении ФСБ.
В Брянской области с территории Украины обстреляли пункт пропуска «Новые Юрковичи»
  • РИА Новости
  • © Владимир Горовых

«13 апреля подвергнут миномётному обстрелу с территории Украины автомобильный пункт пропуска «Новые Юрковичи» ПУ ФСБ России по Брянской области. В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы. Получили повреждения два автомобиля, принадлежащие беженцам. Пострадавших нет», — сообщили там.

Ранее в администрации Кореневского района Курской области сообщили, что пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевке Курской области подвергся обстрелу.

Жертв и разрушений с российской стороны нет.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела пограничного пункта.

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