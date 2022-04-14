В ВТБ снизили минимальную ставку по ипотеке до 16,9%
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«С 14 апреля ВТБ значительно улучшил условия по всей линейке базовых ипотечных программ. Минимальная ставка снижена на 5,5 п. п. и теперь составляет 16,9%», — приводит РИА Новости заявление кредитной организации.
В банке пояснили, что минимальная ставка будет доступна клиентам, которые получают зарплату на карту ВТБ или используют в ходе сделки сервисы безопасных расчётов и электронной регистрации.
Ранее Центробанк России решил снизить ключевую ставку до 17% годовых.
Президент России Владимир Путин поддержал предложение об увеличении ставки по льготной ипотеке с 7 до 12%.