В ВТБ снизили минимальную ставку по ипотеке до 16,9%

В ВТБ сообщили о решении снизить с 14 апреля ставки по ипотеке на вторичное жильё и новостройки на 5,5 п. п. — минимальная ставка теперь составляет 16,9%.

«С 14 апреля ВТБ значительно улучшил условия по всей линейке базовых ипотечных программ. Минимальная ставка снижена на 5,5 п. п. и теперь составляет 16,9%», — приводит РИА Новости заявление кредитной организации.

В банке пояснили, что минимальная ставка будет доступна клиентам, которые получают зарплату на карту ВТБ или используют в ходе сделки сервисы безопасных расчётов и электронной регистрации.

Ранее Центробанк России решил снизить ключевую ставку до 17% годовых.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение об увеличении ставки по льготной ипотеке с 7 до 12%.