Владелец брендов Nurofen и Durex запустил процесс передачи бизнеса в России
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
«Reckitt начала процесс, направленный на передачу владения своим российским бизнесом, который может включать в себя передачу третьей стороне или местным сотрудникам», — следует из заявления британской компании.
Ранее французская сеть спортивных магазинов Decathlon также объявила о приостановке деятельности на территории России.
Итальянская компания Lavazza Group также приостанавливает свою деятельность в стране.