Владелец брендов Nurofen и Durex запустил процесс передачи бизнеса в России

Владеющая такими брендами, как Nurofen, Strepsils и Durex компания Reckitt Benckiser запустила процесс передачи бизнеса в России.

«Reckitt начала процесс, направленный на передачу владения своим российским бизнесом, который может включать в себя передачу третьей стороне или местным сотрудникам», — следует из заявления британской компании.

Ранее французская сеть спортивных магазинов Decathlon также объявила о приостановке деятельности на территории России.

Итальянская компания Lavazza Group также приостанавливает свою деятельность в стране.