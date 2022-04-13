Владелец брендов Nurofen и Durex запустил процесс передачи бизнеса в России

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Владеющая такими брендами, как Nurofen, Strepsils и Durex компания Reckitt Benckiser запустила процесс передачи бизнеса в России.
Владелец брендов Nurofen и Durex запустил процесс передачи бизнеса в России
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Reckitt начала процесс, направленный на передачу владения своим российским бизнесом, который может включать в себя передачу третьей стороне или местным сотрудникам», — следует из заявления британской компании.

Ранее французская сеть спортивных магазинов Decathlon также объявила о приостановке деятельности на территории России.

Итальянская компания Lavazza Group также приостанавливает свою деятельность в стране.

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