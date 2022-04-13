Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание в здании строящейся школы под Иркутском

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар площадью около 160 кв. м в здании строящейся школы в городе Зима Иркутской области.

Как сообщают Nation News со ссылкой на региональное управление МЧС, сигнал о возгорании поступил в 05:17 (00:17 мск).

Пожарным удалось локализовать пламя между вторым и третьим этажами постройки через полчаса.

В 06:20 огонь полностью ликвидировали.

Ранее сообщалось, что в торговом центре «Северное сияние», расположенном на первом этаже многоэтажного жилого дома в Усинске в Коми, произошло возгорание.