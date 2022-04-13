Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание в здании строящейся школы под Иркутском
- РИА Новости
Как сообщают Nation News со ссылкой на региональное управление МЧС, сигнал о возгорании поступил в 05:17 (00:17 мск).
Пожарным удалось локализовать пламя между вторым и третьим этажами постройки через полчаса.
В 06:20 огонь полностью ликвидировали.
Ранее сообщалось, что в торговом центре «Северное сияние», расположенном на первом этаже многоэтажного жилого дома в Усинске в Коми, произошло возгорание.