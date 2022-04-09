В Коми произошёл пожар в торговом центре

В торговом центре «Северное сияние», расположенном на первом этаже многоэтажного жилого дома в Усинске в Коми, произошло возгорание.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что информация о пожаре по улице Нефтяников поступила в 03:45 мск.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит помещение ТЦ «Северное сияние» на площади, предварительно, 200 кв. м, расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что, по предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. В ликвидации пожара принимают участие более 40 человек и 16 единиц техники.

Ранее спасатели эвакуировали 12 человек при пожаре в жилом доме на юге Москвы.