Спасатели эвакуировали 12 человек при пожаре в жилом доме в Москве

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Спасатели эвакуировали 12 человек при пожаре в жилом доме на юге Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС России.
Спасатели эвакуировали 12 человек при пожаре в жилом доме в Москве
  • РИА Новости

Уточняется, что возгорание произошло на девятом этаже жилого дома по улице Дорожной, площадь пожара составила 50 кв. м.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшего и вышерасположенных этажей были спасены 12 человек, из них один ребёнок. Спасённых осматривают медики», — говорится в заявлении.

В МЧС добавили, что в 18:15 пожар был ликвидирован.

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