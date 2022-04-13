Глава Ассоциации фермерских кооперативов Шконда прокомментировал ситуацию с ценами на продукты

Рост цен на продукты связан с подорожанием ряда иностранных компонентов, используемых при изготовлении кормов, упаковки и запчастей зарубежной техники, заявил президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Михаил Шконда.

«Мы, к сожалению, были вынуждены частично поднять цены из-за... роста стоимости кормов, потому что не всё мы заготавливаем сами, упаковки, в которой мы поставляем продукты конечному потребителю, и комплектующих к импортному оборудованию», — цитирует его ФАН.

Шконда также отметил, что на рост цен на продукты влияют спекулянты, пользуясь повышенным спросом на товары. Для пресечения подобных прецедентов эксперт предложил властям проводить более продуманную политику контроля цен и субсидирования продуктов, чтобы исключить дефицит.

«Я считаю, мы должны сначала зафиксировать цену путём субсидий, а потом выискивать того, кто на этом решил нажиться. Если такой нашёлся, то он должен быть наказан по всей строгости закона», — заключил он.

Преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, экономист Владислав Гинько ранее отметил, что пик роста цен до 2% каждую неделю был зафиксирован в марте из-за ажиотажного спроса, но к настоящему времени существенно снизился.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в беседе с НСН рассказал, когда в российских магазинах могут вновь появиться скидки.