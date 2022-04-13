Экономист Гинько высказался по ситуации с ценами в российских магазинах

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Преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, экономист Владислав Гинько в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, стоит ли ожидать нового роста цен на товары.
Экономист Гинько высказался по ситуации с ценами в российских магазинах
  • РИА Новости

По словам эксперта, пик роста цен до 2% каждую неделю был зафиксирован в марте из-за ажиотажного спроса, но к настоящему времени существенно снизился.

«Спрос также резко упал, раза в три-четыре, даже на тот же сахар, хотя цена на него всё ещё держится. Был высокий спрос — и цены взлетели. Постепенно они будут снижаться, это закон рынка. Мы больше такого роста цен по темпу не увидим, потому что июль — это новый урожай, а в августе традиционно идёт дефляция», — заявил Гинько.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН рассказал, когда в российских магазинах могут вновь появиться скидки.

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