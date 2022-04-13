РИА Новости: бесконтактную оплату картами МИР с помощью SberPay ограничили с 13 апреля

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Бесконтактная оплата картами МИР через смартфоны технологией NFC с помощью SberPay ограничена с 13 апреля.
РИА Новости: бесконтактную оплату картами МИР с помощью SberPay ограничили с 13 апреля
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом говорится в сообщении, которое поступило корреспонденту РИА Новости.

В кол-центре банка заявили, что это связано с решением технического партнёра.

«Мы работаем над новым решением и скоро восстановим сервис», — сказано в сообщении.

Между тем клиенты Сбербанка по-прежнему могут платить смартфонами — для этого необходимо привязать карту МИР к системам Mir Pay или Samsung Pay.

12 апреля стало известно, что мобильное приложение Сбербанка на iOS стало недоступно для скачивания в магазине App Store, его также нельзя обновить. Затем приложение «Сбербанк Онлайн» стало недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play на платформе Android.

6 апреля стало известно, что США ввели полные блокирующие санкции против Сбера и Альфа-банка.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.

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