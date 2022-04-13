«Ъ»: иностранные онлайн-магазины блокируют платежи по выпущенным в России картам UnionPay

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Иностранные магазины и их банки-эквайеры блокируют любые платежи с карт, выпущенных в России, в том числе UnionPay.
«Ъ»: иностранные онлайн-магазины блокируют платежи по выпущенным в России картам UnionPay
  • Legion-Media

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Как пишет издание, иностранные онлайн-магазины могли принять решение перестать обслуживать россиян на фоне ситуации на Украине, дав распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по выпущенным в России картам вне зависимости от платёжной системы.

При этом отмечается, что спрос на карты платёжной системы UnionPay «остаётся ажиотажным».

О том, что россияне могут использовать для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом совместную карту двух платёжных систем МИР — UnionPay, ранее напомнили в Национальной системе платёжных карт.

Как заявили в ЦБ, карты международных платёжных систем Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в России, после того как обе американские компании заявили о приостановке оказания услуг в стране.

Регулятор подчеркнул, что трансграничные операции по этим картам будут недоступны.

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