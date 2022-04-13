СК рассмотрит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России

Следственный комитет России рассмотрит обращение депутата об аресте имущества уехавших из страны граждан.

«Обращение депутата об аресте имущества уехавших из России будет внимательно изучено с точки зрения действующего законодательства», — приводит ТАСС слова официального представителя СК Светланы Петренко.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что россияне, в том числе знаменитости, которые с началом военной операции на Украине «испугались и уехали» из России, не являются врагами государства.

Как ранее напомнил глава МИД России Сергей Лавров, россияне, решившие выбрать проживание в другой стране, имеют право на это.