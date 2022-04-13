СК рассмотрит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России

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Следственный комитет России рассмотрит обращение депутата об аресте имущества уехавших из страны граждан.
СК рассмотрит обращение депутата об аресте имущества уехавших из России
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Обращение депутата об аресте имущества уехавших из России будет внимательно изучено с точки зрения действующего законодательства», — приводит ТАСС слова официального представителя СК Светланы Петренко.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что россияне, в том числе знаменитости, которые с началом военной операции на Украине «испугались и уехали» из России, не являются врагами государства.

Как ранее напомнил глава МИД России Сергей Лавров, россияне, решившие выбрать проживание в другой стране, имеют право на это.

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