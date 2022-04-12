СК России расследует осквернение памятника советским солдатам в Литве

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника советским солдатам в Литве.

«Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил ГСУ СК России фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения памятника советским воинам-освободителям в литовском городе Жасляй», — говорится в сообщении на сайте СК.

Согласно имеющимся данным, монумент на братской могиле в Жасляе был облит красной краской.

Поручено дать процессуальную оценку произошедшего.

Ранее посольство России направило МИД Германии ноту протеста с требованием устранить последствия осквернения памятника советским воинам-освободителям в парке Берлина.