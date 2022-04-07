Российское посольство направило МИД ФРГ ноту по факту осквернения памятника в Берлине

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Посольство России направило МИД Германии ноту протеста с требованием устранить последствия осквернения памятника советским воинам-освободителям в парке Берлина.

«До глубины души возмущены вопиющим актом вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке 7 апреля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская сторона потребовала устранить с памятника оскорбительные надписи русофобского содержания, а также привлечь виновных к ответственности.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты осквернения памятников советским воинам-освободителям в Болгарии и Эстонии.

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