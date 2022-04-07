Глава СК Бастрыкин поручил расследовать случаи осквернения памятников в Болгарии и Эстонии

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты осквернения памятников советским воинам-освободителям в Болгарии и Эстонии.

«Бастрыкин поручил в рамках уголовного дела установить обстоятельства осквернения вандалами памятников советским воинам-освободителям в городе Добрич Республики Болгария, а также в городе Тапа Эстонской Республики», — говорится в сообщении на сайте комитета.

Бастрыкин поручил Главному следственному управлению принять меры для установления личностей виновников происшествий.

Ранее глава СК потребовал возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника в польском городе Гданьск.