В Берлине стёрли надписи и краску с советского мемориала в Трептов-парке
- AP
- © Michael Sohn
Как пишет РИА Новости, посольство России в Германии выразило признательность берлинским властям за оперативное устранение последствий акта вандализма.
Дипломаты надеются, что в будущем будут предприняты соответствующие меры для предотвращения подобных инцидентов.
Ранее посольство России направило МИД Германии ноту протеста с требованием устранить последствия осквернения памятника советским воинам-освободителям в парке Берлина.