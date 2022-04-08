В Берлине стёрли надписи и краску с советского мемориала в Трептов-парке

В Берлине удалили оскорбительные надписи и краску с мемориала советским воинам-освободителям в Трептов-парке после того, как неизвестные вандалы осквернили его.

AP

© Michael Sohn

Как пишет РИА Новости, посольство России в Германии выразило признательность берлинским властям за оперативное устранение последствий акта вандализма. Дипломаты надеются, что в будущем будут предприняты соответствующие меры для предотвращения подобных инцидентов. Ранее посольство России направило МИД Германии ноту протеста с требованием устранить последствия осквернения памятника советским воинам-освободителям в парке Берлина.