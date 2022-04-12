В Подмосковье газифицировано ещё пять населённых пунктов

В Московской области завершена газификация ещё пяти населённых пунктов, сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго региона.

«Газораспределительные сети построены в деревне Поповка и посёлке Зубово городского округа Клин, селе Марчуги и деревне Белое Озеро округа Воскресенск. Также газ пришёл в деревню Пласкинино городского округа Раменский», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности в II квартале 2022 года планируется осуществить газификацию 322 населённых пунктов.

На данный момент газ получили более 16 тыс. домовладений.

Как ранее передавало ОТР, Свердловская область получит дополнительно более 4 млрд рублей на догазификацию в 2022 году.