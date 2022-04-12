В Подмосковье газифицировано ещё пять населённых пунктов

Короткая ссылка
В Московской области завершена газификация ещё пяти населённых пунктов, сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго региона.
В Подмосковье газифицировано ещё пять населённых пунктов
  • РИА Новости

«Газораспределительные сети построены в деревне Поповка и посёлке Зубово городского округа Клин, селе Марчуги и деревне Белое Озеро округа Воскресенск. Также газ пришёл в деревню Пласкинино городского округа Раменский», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности в II квартале 2022 года планируется осуществить газификацию 322 населённых пунктов.

На данный момент газ получили более 16 тыс. домовладений.

Как ранее передавало ОТР, Свердловская область получит дополнительно более 4 млрд рублей на догазификацию в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить