В Подмосковье газифицировано ещё пять населённых пунктов
- РИА Новости
«Газораспределительные сети построены в деревне Поповка и посёлке Зубово городского округа Клин, селе Марчуги и деревне Белое Озеро округа Воскресенск. Также газ пришёл в деревню Пласкинино городского округа Раменский», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в общей сложности в II квартале 2022 года планируется осуществить газификацию 322 населённых пунктов.
На данный момент газ получили более 16 тыс. домовладений.
Как ранее передавало ОТР, Свердловская область получит дополнительно более 4 млрд рублей на догазификацию в 2022 году.