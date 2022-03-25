В Подмосковье выполнили 48% работ по программе социальной газификации
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
По словам министра энергетики региона Александра Самарина, выполнили уже 48% программы.
«Газопроводы подведены к границам земельных участков более 16 тыс. домовладений», — сказал Самарин.
Он добавил, что до конца года осталось газифицировать 1451 населённый пункт в Московской области.
Как ранее передавало ОТР, Свердловская область получит дополнительно более 4 млрд рублей на догазификацию в 2022 году.