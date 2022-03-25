В Подмосковье выполнили 48% работ по программе социальной газификации

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Ещё в 1354 населённых пунктах Московской области провели газ в рамках президентского проекта «Социальная газификация». Работа идёт опережающим темпом.
В Подмосковье выполнили 48% работ по программе социальной газификации
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам министра энергетики региона Александра Самарина, выполнили уже 48% программы.

«Газопроводы подведены к границам земельных участков более 16 тыс. домовладений», — сказал Самарин.

Он добавил, что до конца года осталось газифицировать 1451 населённый пункт в Московской области.

Как ранее передавало ОТР, Свердловская область получит дополнительно более 4 млрд рублей на догазификацию в 2022 году.

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