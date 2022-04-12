В Петербурге 15 апреля откроются официальные точки продаж корюшки

С 15 апреля в Санкт-Петербурге стартует официальный сезон продажи корюшки — в городе появятся одобренные районными администрациями торговые точки.

«Сезон работы торговых объектов по реализации путинной рыбы продлится по 31 мая. Продажа будет организована на городских участках, предоставленных предпринимателям по договорам под сезонную торговлю», — приводит kp.ru сообщение пресс-службы Комитета имущественных отношений.

Согласно заявлению комитета, на данный момент в списке одобренных адресов для продажи рыбы числятся 45 торговых точек в разных районах города. Однако продавать корюшку, как и другую путинную рыбу, можно и в других местах, но с передвижных средств торговли.

Врач-диетолог Андрей Бобровский, доцент медицинского факультета СПбГУ, ранее рассказал, какую рыбу необходимо включить в рацион.