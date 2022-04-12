В Петербурге 15 апреля откроются официальные точки продаж корюшки
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«Сезон работы торговых объектов по реализации путинной рыбы продлится по 31 мая. Продажа будет организована на городских участках, предоставленных предпринимателям по договорам под сезонную торговлю», — приводит kp.ru сообщение пресс-службы Комитета имущественных отношений.
Согласно заявлению комитета, на данный момент в списке одобренных адресов для продажи рыбы числятся 45 торговых точек в разных районах города. Однако продавать корюшку, как и другую путинную рыбу, можно и в других местах, но с передвижных средств торговли.
Врач-диетолог Андрей Бобровский, доцент медицинского факультета СПбГУ, ранее рассказал, какую рыбу необходимо включить в рацион.