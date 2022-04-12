Рособрнадзор высказался о ЕГЭ и ОГЭ в регионах, где введён режим террористической опасности

Рособрнадзор сообщил, что менять расписание ЕГЭ и ОГЭ в регионах, где введён высокий уровень террористической опасности, пока не планируется.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время внесение изменений в расписание ЕГЭ и ОГЭ не предполагается. Следует отметить, что для сдачи ОГЭ предусмотрено три периода. Кроме того, в каждом из периодов предусмотрены резервные дни», — отметили в Рособрнадзоре.

Ранее в Брянской области установили высокий уровень террористической угрозы с 11 до 25 апреля.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также заявил, что в регионе до 25 апреля введён повышенный уровень террористической опасности.