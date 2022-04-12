Депутат Белик: Россия достойно отвечает на санкционное давление

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка, внесённый «Единой Россией» в Госдуму.
Депутат Белик: Россия достойно отвечает на санкционное давление
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

По мнению собеседника RT, Россия «достойно отвечает на санкционное давление».

Он отметил, что законопроект «Единой России» предусматривает достаточно лояльные условия для иностранных компаний.

«Данный законопроект, как и другие подобные законодательные инициативы, направлен на защиту экономической стабильности России и интересов её граждан», — подчёркивает депутат.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесён проект о внешнем управлении объявивших об уходе иностранных компаний.

При этом иностранным собственникам сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций.

Президент России Владимир Путин поддержал идею о внешнем управлении иностранными компаниями, которые уходят с российского рынка.

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