Депутат Белик: Россия достойно отвечает на санкционное давление
- globallookpress.com
- © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
По мнению собеседника RT, Россия «достойно отвечает на санкционное давление».
Он отметил, что законопроект «Единой России» предусматривает достаточно лояльные условия для иностранных компаний.
«Данный законопроект, как и другие подобные законодательные инициативы, направлен на защиту экономической стабильности России и интересов её граждан», — подчёркивает депутат.
Ранее стало известно, что в Госдуму внесён проект о внешнем управлении объявивших об уходе иностранных компаний.
При этом иностранным собственникам сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций.
Президент России Владимир Путин поддержал идею о внешнем управлении иностранными компаниями, которые уходят с российского рынка.