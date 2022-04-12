Путин констатировал невозможность изоляции России

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Россия не намерена изолироваться — страну нельзя жёстко изолировать в современном мире, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин констатировал невозможность изоляции России
  • РИА Новости

«Мы не собираемся изолироваться. А жёстко изолировать в современном мире вообще невозможно никого. А уж такую огромную страну, как Россия, точно невозможно», — цитирует его РИА Новости.

Путин напомнил, что первые введённые против России ограничительные меры в 2014 году привели к развитию сельского хозяйства и повышению объёма экспорта.

«Мы будем работать с теми нашими партнёрами, которые хотят взаимодействовать», — добавил президент.

Ранее член палаты представителей США Марси Каптур призвала «все страны» мира перестать импортировать нефть, уголь и газ из России. 

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка.

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