Путин констатировал невозможность изоляции России

Россия не намерена изолироваться — страну нельзя жёстко изолировать в современном мире, заявил российский президент Владимир Путин.

«Мы не собираемся изолироваться. А жёстко изолировать в современном мире вообще невозможно никого. А уж такую огромную страну, как Россия, точно невозможно», — цитирует его РИА Новости.

Путин напомнил, что первые введённые против России ограничительные меры в 2014 году привели к развитию сельского хозяйства и повышению объёма экспорта.

«Мы будем работать с теми нашими партнёрами, которые хотят взаимодействовать», — добавил президент.

Ранее член палаты представителей США Марси Каптур призвала «все страны» мира перестать импортировать нефть, уголь и газ из России.

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка.