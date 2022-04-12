В федсхему обращения с ТКО вошло более тысячи объектов

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В федеральную схему по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) вошло 1048 объектов, заявил заместитель гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.
В федсхему обращения с ТКО вошло более тысячи объектов
  • РИА Новости
  • © Григорий Собченко

Он напомнил, что федеральная схема представляет собой план развития отрасли до 2024 года.

«Федсхемой предусмотрено создание 1048 объектов, которые позволят решить проблему утилизации отходов. И мы действительно сможем достичь показателей утилизации 50%, но только за счёт нескольких видов утилизации», — цитирует Макрушина телеканал 360.

Российский экологический оператор (РЭО) ранее сообщил, что доля отечественного оборудования для обработки твёрдых коммунальных отходов на предприятиях составляет 65—100%.

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