В федсхему обращения с ТКО вошло более тысячи объектов
- РИА Новости
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Он напомнил, что федеральная схема представляет собой план развития отрасли до 2024 года.
«Федсхемой предусмотрено создание 1048 объектов, которые позволят решить проблему утилизации отходов. И мы действительно сможем достичь показателей утилизации 50%, но только за счёт нескольких видов утилизации», — цитирует Макрушина телеканал 360.
Российский экологический оператор (РЭО) ранее сообщил, что доля отечественного оборудования для обработки твёрдых коммунальных отходов на предприятиях составляет 65—100%.
В Нижегородской области запустили эксперимент по установке на мусорные баки датчиков наполненности.