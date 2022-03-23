В Нижегородской области запустили эксперимент по установке датчиков на мусорные баки

Нижегородская область стала пилотным регионом для эксперимента, посвящённого прослеживаемости твёрдых коммунальных отходов, заявил на конференции Wasma заместитель генерального директора по цифровизации Российского экологического оператора Алексей Буров.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил Буров, на инфраструктуре регионального оператора установят датчики наполненности мусорных контейнеров, камеры на мусоровозы, камеры на объекты сортировки.

«ППК РЭО совместно с рядом компаний проводит эксперимент в части обеспечения полной прослеживаемости ТКО. В соответствии с законодательством, все мусоровозы должны быть оборудованы датчиками ГЛОНАСС, а объекты обращения с ТКО — датчиками весового контроля. Мы хотим эту систему усовершенствовать: устанавливать датчики на контейнеры, чтобы измерять объём заполненности бака и количество его переворачиваний, и ставить камеры непосредственно на мусоровозы», — уточнил он.

По его словам, ещё один эксперимент проходит непосредственно на объектах сортировки, когда на ленте с помощью ИИ можно подсчитать количество фракций и понять, какие могут быть переработаны или пойти на захоронение.

Как ранее передавала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.