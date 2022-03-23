В Нижегородской области запустили эксперимент по установке датчиков на мусорные баки
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как отметил Буров, на инфраструктуре регионального оператора установят датчики наполненности мусорных контейнеров, камеры на мусоровозы, камеры на объекты сортировки.
«ППК РЭО совместно с рядом компаний проводит эксперимент в части обеспечения полной прослеживаемости ТКО. В соответствии с законодательством, все мусоровозы должны быть оборудованы датчиками ГЛОНАСС, а объекты обращения с ТКО — датчиками весового контроля. Мы хотим эту систему усовершенствовать: устанавливать датчики на контейнеры, чтобы измерять объём заполненности бака и количество его переворачиваний, и ставить камеры непосредственно на мусоровозы», — уточнил он.
По его словам, ещё один эксперимент проходит непосредственно на объектах сортировки, когда на ленте с помощью ИИ можно подсчитать количество фракций и понять, какие могут быть переработаны или пойти на захоронение.
Как ранее передавала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.