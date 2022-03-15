В РЭО рассказали о доле импортозамещения на мусоросортировочных заводах

Короткая ссылка
Российский экологический оператор (РЭО) сообщил, что доля отечественного оборудования для обработки твёрдых коммунальных отходов на предприятиях составляет 65 — 100%.
В РЭО рассказали о доле импортозамещения на мусоросортировочных заводах
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает телеканал «360».

«Отрасль обращения с твёрдыми коммунальными отходами продолжит развиваться в рамках нацпроекта «Экология», согласно которому к 2030 году мы должны достигнуть высоких показателей по сортировке и снижению захоронения на полигонах. Доля импортного оборудования на объектах обработки и утилизации ТКО, которые были введены в эксплуатацию в 2020 году, составила 34,4%», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, на объектах обработки ТКО доля импортного оборудования стремится к минимальной, и на самых распространённых линиях сортировки она достигает 0%.

Как ранее сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить