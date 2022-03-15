В РЭО рассказали о доле импортозамещения на мусоросортировочных заводах

Российский экологический оператор (РЭО) сообщил, что доля отечественного оборудования для обработки твёрдых коммунальных отходов на предприятиях составляет 65 — 100%.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Отрасль обращения с твёрдыми коммунальными отходами продолжит развиваться в рамках нацпроекта «Экология», согласно которому к 2030 году мы должны достигнуть высоких показателей по сортировке и снижению захоронения на полигонах. Доля импортного оборудования на объектах обработки и утилизации ТКО, которые были введены в эксплуатацию в 2020 году, составила 34,4%», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, на объектах обработки ТКО доля импортного оборудования стремится к минимальной, и на самых распространённых линиях сортировки она достигает 0%.

Как ранее сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.