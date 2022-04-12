Комитет Совфеда поддержал законопроект о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

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Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал законопроект о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии.
Комитет Совфеда поддержал законопроект о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь сенаторам Совета Федерации предстоит рассмотреть данный документ 13 апреля.

Отмечается, что законопроект вводит штрафы для граждан до 5 тыс. рублей или арест до 15 суток и штрафы до 100 тыс. рублей для юрлиц за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также за отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии.

Ранее стало известно о том, что Госдума приняла закон о наказании за отождествление действий СССР и нацистской Германии.

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