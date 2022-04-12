Мурашко заявил о восстановлении в России потока пациентов на плановые медосмотры

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в стране восстановился поток пациентов на плановые медицинские осмотры.
Мурашко заявил о восстановлении в России потока пациентов на плановые медосмотры
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

«Увеличилось количество обращений пациентов на медицинские осмотры. Увеличилось количество пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, сердечно-сосудистыми патологиями. Эндокринные, ревматические заболевания. Этот поток пациентов сегодня восстановился», — цитирует его РИА Новости.

Мурашко подчеркнул, что оказание плановой медицинской помощи в настоящий момент крайне необходимо, учитывая, что количество инфекционных больных значительно сокращается.

Ранее Мурашко заявил о необходимости соблюдения мер профилактики коронавируса.

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