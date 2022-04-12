В ФНС рассказали, ожидать ли повышения налоговых ставок для самозанятых

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В ФНС рассказали, как в среде фрилансеров действует специальный налоговый режим и следует ли ожидать увеличения налоговых ставок в будущем.
В ФНС рассказали, ожидать ли повышения налоговых ставок для самозанятых
  • Gettyimages.ru
  • © Alistair Berg

Об этом пишет «Парламентская газета».

По состоянию на 1 февраля 2022 года в качестве самозанятых граждан в России зарегистрированы более 4 млн человек, рассказали в ведомстве. Лишь 42% из них указывают осуществляемый вид деятельности.

На динамику увеличения количества самозанятых повлияла пандемия, отмечают в ФНС.

«Активнее остальных в период пандемии переходят на самозанятость фрилансеры, которые ведут свою деятельность в интернете, например, в IT-сфере, маркетинге и рекламе, а также те, кто занимается доставкой товаров и другого», — рассказали специалисты.

Отмечается, что в настоящее время предусмотрена единая ставка налога в размере 4% или 6% в отношении доходов, полученных от физических лиц или от юридических лиц вне зависимости от вида деятельности самозанятого. В ФНС обращают внимание, что в течение десяти лет проведения эксперимента закон не допускает увеличения налоговых ставок.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Челябинской области объём налоговых платежей на доход от самозанятых в 2021 году увеличился в 11 раз.

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