ФСБ задержала сторонника «Правого сектора» из Москвы, окончившего курсы диверсантов НАТО

Федеральной службой безопасности совместно с МВД России задержан уроженец Москвы, сторонник экстремистской организации «Правый сектор»*.

Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Отмечается, что с 2017 по 2019 год он проходил службу в составе ВС Украины, окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области под руководством инструкторов США, Великобритании и Канады.

Как уточняется, он был награждён тремя госнаградами Украины за участие в боевых действиях в Донбассе, в 2019 году в качестве поощрения указом Владимира Зеленского получил гражданство Украины, а в конце января 2022 года приехал в Россию.

«В результате следственных действий в лесном массиве Солнечногорского района изъят принадлежащий ему тайник с холодным оружием», — рассказали в ФСБ.

Также было найдено три самодельных зажигательных устройства.

11 апреля сообщалось, что в районе Новогродовки Донецкой области был уничтожен базовый лагерь боевиков «Правого сектора».

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).