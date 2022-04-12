В РЖД заявили о повреждении железнодорожного моста в Белгородской области
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Как говорится в Telegram-канале РЖД, на место происшествия уже отправили ремонтный поезд.
«Утром на перегоне Разумное — Нежеголь Юго-Восточной железной дороги обнаружено повреждение железнодорожного моста. Пострадавших нет. Движение на участке остановлено, к месту направлен восстановительный поезд со станции Белгород», — отмечается в заявлении.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о повреждении железнодорожных путей в приграничном Шебекинском районе.
По факту происшествия СК начал проверку.