В РЖД заявили о повреждении железнодорожного моста в Белгородской области

Короткая ссылка
В РЖД заявили, что железнодорожный мост в Шебекинском районе был повреждён в результате утреннего происшествия в Белгородской области.
В РЖД заявили о повреждении железнодорожного моста в Белгородской области
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как говорится в Telegram-канале РЖД, на место происшествия уже отправили ремонтный поезд.

«Утром на перегоне Разумное — Нежеголь Юго-Восточной железной дороги обнаружено повреждение железнодорожного моста. Пострадавших нет. Движение на участке остановлено, к месту направлен восстановительный поезд со станции Белгород», — отмечается в заявлении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о повреждении железнодорожных путей в приграничном Шебекинском районе.

По факту происшествия СК начал проверку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить