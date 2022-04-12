В РЖД заявили о повреждении железнодорожного моста в Белгородской области

В РЖД заявили, что железнодорожный мост в Шебекинском районе был повреждён в результате утреннего происшествия в Белгородской области.

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Как говорится в Telegram-канале РЖД, на место происшествия уже отправили ремонтный поезд. «Утром на перегоне Разумное — Нежеголь Юго-Восточной железной дороги обнаружено повреждение железнодорожного моста. Пострадавших нет. Движение на участке остановлено, к месту направлен восстановительный поезд со станции Белгород», — отмечается в заявлении. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о повреждении железнодорожных путей в приграничном Шебекинском районе. По факту происшествия СК начал проверку.