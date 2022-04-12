В СК начали проверку повреждения железнодорожных путей на границе Белгородской области

Следователи начали проверку по факту повреждения железнодорожных путей в приграничном Шебекинском районе Белгородской области, следует из заявления Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

РИА Новости

«Следственными органами... по факту повреждения железнодорожных путей в Шебекинском городском округе Белгородской области организована доследственная проверка», — говорится в сообщении СК. К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа для проведения комплекса проверочных мероприятий по установлению обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о повреждении железнодорожных путей в приграничном Шебекинском районе. До 25 апреля в регионе ввели режим повышенной террористической опасности.