В СК начали проверку повреждения железнодорожных путей на границе Белгородской области
- РИА Новости
«Следственными органами... по факту повреждения железнодорожных путей в Шебекинском городском округе Белгородской области организована доследственная проверка», — говорится в сообщении СК.
К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа для проведения комплекса проверочных мероприятий по установлению обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о повреждении железнодорожных путей в приграничном Шебекинском районе.
До 25 апреля в регионе ввели режим повышенной террористической опасности.