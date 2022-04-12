В СК начали проверку повреждения железнодорожных путей на границе Белгородской области

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Следователи начали проверку по факту повреждения железнодорожных путей в приграничном Шебекинском районе Белгородской области, следует из заявления Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
В СК начали проверку повреждения железнодорожных путей на границе Белгородской области
  • РИА Новости

«Следственными органами... по факту повреждения железнодорожных путей в Шебекинском городском округе Белгородской области организована доследственная проверка», — говорится в сообщении СК.

К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа для проведения комплекса проверочных мероприятий по установлению обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о повреждении железнодорожных путей в приграничном Шебекинском районе.

До 25 апреля в регионе ввели режим повышенной террористической опасности.

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