За сутки в России госпитализированы 4233 человека с COVID-19
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Также в общей сложности за 24 часа в стране было выявлено 10 910 случаев инфицирования COVID-19, накануне — 11 855.
За сутки в России умер 281 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровел 31 271 пациент.
Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «стелс-омикрон».
В беседе с ФАН он выразил мнение, что в целом накопленный популяционный иммунитет именно против «омикрона» позволяет надеяться, что его подвид не вызовет серьёзного всплеска заболеваемости в России.