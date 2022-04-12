За сутки в России госпитализированы 4233 человека с COVID-19

За сутки в России были госпитализированы 4233 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне в больницы попали 1390 пациентов с COVID-19.

Также в общей сложности за 24 часа в стране было выявлено 10 910 случаев инфицирования COVID-19, накануне — 11 855.

За сутки в России умер 281 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровел 31 271 пациент.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «стелс-омикрон».

В беседе с ФАН он выразил мнение, что в целом накопленный популяционный иммунитет именно против «омикрона» позволяет надеяться, что его подвид не вызовет серьёзного всплеска заболеваемости в России.