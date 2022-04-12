Опрос: 58% репетиторов в России планируют повысить стоимость занятий

Данные опроса образовательной компании MAXIMUM Education показали, что 58% школьных репетиторов планируют в ближайшее время повысить цены на свои услуги, при этом 41% учителей не будут этого делать.

Об этом пишут «Известия».

Среди тех, кто планирует повышение цен, 86% отметили, что стоимость занятия вырастет на 10—20%, на треть поднимут цены 10% учителей, на 50% и более увеличат стоимость 3% педагогов.

У 47% опрошенных учителей одно дополнительное занятие стоит от 500 до 1 тыс. рублей. 24% респондентов берут за урок от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

Менее 500 рублей стоит занятие у 23% опрошенных, и менее 5% учителей оценивают одно репетиторское занятие в 2 тыс. рублей и более.

Как отмечается, основная причина, по которой преподаватели занимаются репетиторством, — увеличение дохода.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на исследование сервиса «Авито Услуги» сообщал, что в 2021 году спрос на репетиторов в России вырос на 49%.