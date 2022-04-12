Депутат Матвейчев прокомментировал идею запретить доступ к YouTube в России на десять лет
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«У нас нет цели специально его запретить, ограничить... Наша цель — заставить его выполнять наши законы», — подчеркнул депутат.
Он отметил, что к видеохостингу будут применяться «постепенные меры воздействия».
«Будем запрещать монетизацию и прочее. Будем смотреть, как он реагирует на меры нашего воздействия», — заключил Матвейчев.
Ранее депутат Госдумы Алексей Черняк предложил законодательно запретить минимум на десять лет на территории России доступ к видеохостингу YouTube.
Парламентарий считает, что зарубежным владельцам видеохостинга не нужна правда, а сервис сам своими действиями создал условия для своей блокировки на российской территории.