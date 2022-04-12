Депутат Матвейчев прокомментировал идею запретить доступ к YouTube в России на десять лет

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев прокомментировал в беседе с RT предложение законодательно запретить доступ к видеохостингу YouTube минимум на десять лет на территории России.

«У нас нет цели специально его запретить, ограничить... Наша цель — заставить его выполнять наши законы», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что к видеохостингу будут применяться «постепенные меры воздействия».

«Будем запрещать монетизацию и прочее. Будем смотреть, как он реагирует на меры нашего воздействия», — заключил Матвейчев.

Ранее депутат Госдумы Алексей Черняк предложил законодательно запретить минимум на десять лет на территории России доступ к видеохостингу YouTube.

Парламентарий считает, что зарубежным владельцам видеохостинга не нужна правда, а сервис сам своими действиями создал условия для своей блокировки на российской территории.