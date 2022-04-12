Депутат Госдумы предложил на десять лет запретить YouTube в России

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Депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк предложил законодательно запретить минимум на десять лет на территории России доступ к видеохостингу YouTube.
Депутат Госдумы предложил на десять лет запретить YouTube в России
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Как отметил парламентарий в беседе с РИА Новости, он планирует предложить Госдуме рассмотреть данную инициативу. 

«Даже если через год-два они захотят вернуться, у них это не получится, а их место быстро займут наши отечественные сервисы», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что зарубежным владельцам видеохостинга не нужна правда, а сервис сам своими действиями создал условия для своей блокировки на российской территории.

Ранее сообщалось, что Google заблокировал аккаунт телеканала «Дума ТВ» на видеохостинге YouTube.

Позднее Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к заблокированному аккаунту телеканала «Дума ТВ» на видеохостинге YouTube.

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