Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к YouTube-каналу «Дума ТВ»
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«Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, незамедлительно восстановить доступ к каналу Государственной думы Российской Федерации «Дума ТВ» на видеохостинге», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Также в ведомстве потребовали объяснить причину подобных ограничений.
Ранее сообщалось, что Google заблокировал аккаунт телеканала «Дума ТВ» на видеохостинге YouTube.