Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к YouTube-каналу «Дума ТВ»

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Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к заблокированному аккаунту телеканала «Дума ТВ» на видеохостинге YouTube.
Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к YouTube-каналу «Дума ТВ»
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, незамедлительно восстановить доступ к каналу Государственной думы Российской Федерации «Дума ТВ» на видеохостинге», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Также в ведомстве потребовали объяснить причину подобных ограничений.

Ранее сообщалось, что Google заблокировал аккаунт телеканала «Дума ТВ» на видеохостинге YouTube.

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