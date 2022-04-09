Володин назвал блокировку аккаунта «Дума ТВ» на YouTube нарушением свобод со стороны США

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что блокировка аккаунта телеканала «Дума ТВ» на видеохостинге YouTube является доказательством нарушений прав и свобод граждан со стороны США.
Володин назвал блокировку аккаунта «Дума ТВ» на YouTube нарушением свобод со стороны США
  • © duma.gov.ru

«YouTube заблокировал парламентский канал «Дума ТВ». Это очередное доказательство нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном», — написал Володин в своём Telegram.

По его словам, в Вашингтоне заставляют американские IT-компании вести против России информационную войну.

Он добавил, что США хотят получить монополию на продвижение информации.

Ранее сообщалось, что Google заблокировал аккаунт телеканала «Дума ТВ» на видеохостинге YouTube.

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