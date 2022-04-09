Володин назвал блокировку аккаунта «Дума ТВ» на YouTube нарушением свобод со стороны США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что блокировка аккаунта телеканала «Дума ТВ» на видеохостинге YouTube является доказательством нарушений прав и свобод граждан со стороны США.

«YouTube заблокировал парламентский канал «Дума ТВ». Это очередное доказательство нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном», — написал Володин в своём Telegram.

По его словам, в Вашингтоне заставляют американские IT-компании вести против России информационную войну.

Он добавил, что США хотят получить монополию на продвижение информации.

Ранее сообщалось, что Google заблокировал аккаунт телеканала «Дума ТВ» на видеохостинге YouTube.