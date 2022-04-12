За минувшие сутки границу с Россией в Ростовской области пересекли более 15 тысяч беженцев

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Более 15 тыс. беженцев пересекли границу с Россией в Ростовской области за минувшие сутки следует из заявления регионального Погрануправления ФСБ.
За минувшие сутки границу с Россией в Ростовской области пересекли более 15 тысяч беженцев
  • РИА Новости

«За истёкшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 000 граждан», — приводит сообщение РИА Новости.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее заявил, что поначалу среди беженцев было очень много детей, позже их количество несколько сократилось. 

Председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук сообщил о внедрении ваучерной системы для беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, с помощью специальных карточек они смогут покупать необходимые товары и лекарства в магазинах и аптеках.

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