Депутат Гутенёв оценил предложение по борьбе с необоснованным завышением цен

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Анастасия Белоусова
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT предложение депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Крупника ввести государственное регулирование наценок на розничные товары в сетях, которые систематически необоснованно завышают их стоимость.
Депутат Гутенёв оценил предложение по борьбе с необоснованным завышением цен
  • РИА Новости

По словам парламентария, в Госдуме разработаны предложения по ограничению цен и торговой наценки, но с учётом «усиления рубля и полного владения ситуацией правительства», они сейчас «не вполне своевременны».

«Они готовы, если мы увидим какое-то желание со стороны правительства получить дополнительный инструмент, то эти поправки будут максимально быстро приняты», — уточняет он.

Гутенёв подчеркнул, что сейчас нужно «постараться не уходить от рыночных механизмов ценообразования».

«Иначе это может привести к дефициту отдельных категорий продуктов, продукции, что не в интересах нашего государства», — добавил собеседник RT.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ввести государственное регулирование наценок на розничные товары в сетях, которые систематически необоснованно завышают их стоимость, а также игнорируют требования надзорных органов.

Он отметил, что необоснованные завышения создают ажиотаж и искусственный дефицит ряда товаров.

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