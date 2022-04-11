Неизвестные нарисовали свастику на надгробии в Краснодаре

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В Краснодаре женщина сообщила в соцсетях об осквернении надгробия на могиле её дедушки, на котором неизвестные нарисовали свастику, по данному факту начата проверка.
Неизвестные нарисовали свастику на надгробии в Краснодаре
  • РИА Новости

«На основании выявленной в сети интернет информации в настоящее время сотрудниками полиции инициативно проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», — цитирует пресс-службу УМВД России по региону Nation News.

Отмечается, что инцидент произошёл 10 апреля на кладбище хутора Ленина.

Ранее трое молодых людей, осквернивших Вечный огонь в Невинномысске на Ставрополье, были доставлены в полицию. Позднее они извинились за свой поступок.

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