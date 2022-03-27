На Ставрополье нашли осквернивших Вечный огонь
- РИА Новости
Об этом ведомство сообщило в своём Telegram.
«Трое молодых людей, допустивших действия вандализма 26 марта на мемориале «Вечный огонь» в Невинномысске, установлены и доставлены в отдел полиции», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в настоящее время с ними проводятся следственные действия.
«Ход расследования уголовного дела остаётся под контролем аппарата прокуратуры Ставропольского края», — добавили в прокуратуре.
Ранее следователи возбудили уголовное дело после осквернения Вечного огня в Невинномысске.