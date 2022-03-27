В Ставропольском крае завели уголовное дело после осквернения Вечного огня

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Следователи возбудили уголовное дело после осквернения Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края.
В Ставропольском крае завели уголовное дело после осквернения Вечного огня
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление регионального ведомства.

Вместе с этим сообщается, что местная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и ход расследования.

«Прокуратура Ставропольского края взяла на контроль установление всех обстоятельств и ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту вандализма, произошедшего в Невинномысске на мемориале «Вечный огонь», — отметили в ведомстве.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов в подмосковном Пущино.

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