В Ставропольском крае завели уголовное дело после осквернения Вечного огня

Следователи возбудили уголовное дело после осквернения Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление регионального ведомства.

Вместе с этим сообщается, что местная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и ход расследования.

«Прокуратура Ставропольского края взяла на контроль установление всех обстоятельств и ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту вандализма, произошедшего в Невинномысске на мемориале «Вечный огонь», — отметили в ведомстве.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов в подмосковном Пущино.