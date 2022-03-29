Суд арестовал осквернивших Вечный огонь в Ставропольском крае

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Суд заключил под стражу на два месяца двух молодых людей, осквернивших Вечный огонь в Невинномысске на Ставрополье. Третьему участнику инцидента продлили арест. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Суд арестовал осквернивших Вечный огонь в Ставропольском крае
  • РИА Новости

«В отношении двоих молодых людей суд согласился с позицией прокуратуры, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца. В отношении несовершеннолетнего фигуранта уголовного дела судом продлён арест на 72 часа», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело в связи с осквернением мемориала героям ВОВ.

Ранее трое молодых людей, осквернивших Вечный огонь в Невинномысске на Ставрополье, были доставлены в полицию. Позднее они извинились за свой поступок.

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