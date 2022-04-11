В России создадут передовые инженерные школы в партнёрстве с крупными компаниями
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«В текущих условиях фокусируем работу запускаемых инженерных школ при поддержке наших ведущих российских предприятий, которые испытывают потребность в кадрах, прежде всего в тех областях, где нам именно сейчас нужно наращивать компетенцию, — это микроэлектроника, фармацевтика, генетика, агроинженерия», — сказал он.
Для подготовки такой «инженерной элиты» в вузах создаются так называемые передовые инженерные школы, добавил вице-премьер.
«И мы их делаем не абстрактно, а именно в партнёрстве с нашими высокотехнологичными компаниями. Например, такими, как «Яндекс», «Ростех», РЖД, КАМАЗ, «Синара», — цитирует Чернышенко ТАСС.
В марте Чернышенко сообщил, что правительство России поручило Минпромторгу и Минцифры создать цифровой сервис «Биржа импортозамещения».