В России создадут передовые инженерные школы в партнёрстве с крупными компаниями

В России на базе российских вузов будут созданы передовые инженерные школы в партнёрстве с высокотехнологичными компаниями, такими как «Яндекс», «Ростех», РЖД, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«В текущих условиях фокусируем работу запускаемых инженерных школ при поддержке наших ведущих российских предприятий, которые испытывают потребность в кадрах, прежде всего в тех областях, где нам именно сейчас нужно наращивать компетенцию, — это микроэлектроника, фармацевтика, генетика, агроинженерия», — сказал он.

Для подготовки такой «инженерной элиты» в вузах создаются так называемые передовые инженерные школы, добавил вице-премьер.

«И мы их делаем не абстрактно, а именно в партнёрстве с нашими высокотехнологичными компаниями. Например, такими, как «Яндекс», «Ростех», РЖД, КАМАЗ, «Синара», — цитирует Чернышенко ТАСС.

В марте Чернышенко сообщил, что правительство России поручило Минпромторгу и Минцифры создать цифровой сервис «Биржа импортозамещения».