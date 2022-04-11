В России создадут передовые инженерные школы в партнёрстве с крупными компаниями

Короткая ссылка
В России на базе российских вузов будут созданы передовые инженерные школы в партнёрстве с высокотехнологичными компаниями, такими как «Яндекс», «Ростех», РЖД, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
В России создадут передовые инженерные школы в партнёрстве с крупными компаниями
  • Gettyimages.ru

«В текущих условиях фокусируем работу запускаемых инженерных школ при поддержке наших ведущих российских предприятий, которые испытывают потребность в кадрах, прежде всего в тех областях, где нам именно сейчас нужно наращивать компетенцию, — это микроэлектроника, фармацевтика, генетика, агроинженерия», — сказал он.

Для подготовки такой «инженерной элиты» в вузах создаются так называемые передовые инженерные школы, добавил вице-премьер.

«И мы их делаем не абстрактно, а именно в партнёрстве с нашими высокотехнологичными компаниями. Например, такими, как «Яндекс», «Ростех», РЖД, КАМАЗ, «Синара», — цитирует Чернышенко ТАСС.

В марте Чернышенко сообщил, что правительство России поручило Минпромторгу и Минцифры создать цифровой сервис «Биржа импортозамещения».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить