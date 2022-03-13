В России появится цифровой сервис «Биржа импортозамещения»

Правительство России поручило Минпромторгу и Минцифры создать цифровой сервис «Биржа импортозамещения», сообщил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко. С помощью этого сервиса будет налажено прямое взаимодействие между российскими производственными компаниями и заказчиками.

«Правительством было дано поручение Минпромторгу и Минцифры создать цифровой сервис — «Биржа импортозамещения», — приводит РИА Новости слова Чернышенко.

По его словам, в России много производителей комплектующих, которые ранее не выдерживали конкуренции с зарубежными компаниями.

«В дальнейшем цифровой сервис будет совершенствоваться. В базу постепенно включат не только отечественных, но и иностранных поставщиков, готовых продолжать или начать сотрудничество с Россией», — отметил вице-премьер.