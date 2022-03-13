В России появится цифровой сервис «Биржа импортозамещения»
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«Правительством было дано поручение Минпромторгу и Минцифры создать цифровой сервис — «Биржа импортозамещения», — приводит РИА Новости слова Чернышенко.
По его словам, в России много производителей комплектующих, которые ранее не выдерживали конкуренции с зарубежными компаниями.
«В дальнейшем цифровой сервис будет совершенствоваться. В базу постепенно включат не только отечественных, но и иностранных поставщиков, готовых продолжать или начать сотрудничество с Россией», — отметил вице-премьер.